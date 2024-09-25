У разі окупації Покровська Україна може скоротити виробництво сталі вдвічі, - Укрметалургпром
Україна може скоротити виробництво сталі удвічі через дефіцит вугілля, якщо РФ окупує Покровськ
Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає "Економічна правда".
За словами Каленкова, обсяги виробництва сталі за два роки повномасштабної війни становили 6 - 6,5 млн тонн на рік. На підконтрольній українській території є ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік.
Однак у разі окупації Покровська на Донеччині такі показники можуть зменшитися до 2 - 3 млн тонн на рік.
Президент Укрметалургпром також зазначив: у Покровську розташована єдина українська шахта, що виробляє коксівне вугілля.
"За два роки ми плавили 6 - 6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2 - 3 млн тонн", - додав Каленков.
- 23 вересня британська розвідка повідомила, що російська окупаційна армія наступає на різних ділянках фронту. Зокрема, найгарячішим напрямком залишається Покровський, ворог просувається ближче до міста.
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