У разі окупації Покровська Україна може скоротити виробництво сталі вдвічі, - Укрметалургпром

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає "Економічна правда".

За словами Каленкова, обсяги виробництва сталі за два роки повномасштабної війни становили 6 - 6,5 млн тонн на рік. На підконтрольній українській території є ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік.

Однак у разі окупації Покровська на Донеччині такі показники можуть зменшитися до 2 - 3 млн тонн на рік.

Президент Укрметалургпром також зазначив: у Покровську розташована єдина українська шахта, що виробляє коксівне вугілля.

"За два роки ми плавили 6 - 6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2 - 3 млн тонн", - додав Каленков.