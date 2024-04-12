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Головна Економіка У РФ скаржаться на посилення контролю за платежами банками Китаю

У РФ скаржаться на посилення контролю за платежами банками Китаю

12 квітня, 2024 п'ятниця
07:02
Економіка рублі та юані

Китайські банки посилили контроль за платежами з Росії, зокрема цікавляться чи пов'язані трансакції з російською армією та підсанкційними країнами

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Известия".

У РФ скаржаться, що при прийомі платежів Bank of China почав запитувати, чи пов'язана трансакція з так званими "ЛНР", "ДНР", Кримом, Іраном, Північною Кореєю, Кубою чи Сирією, а також намагається віднайти взаємозв'язок зі збройними силами РФ.

За словами видання, аналогічні дані стали запитувати і деякі інші китайські банки, наприклад, Great Wall West China Bank. Російські експерти припускають, що якщо ствердно відповісти, то платіж, ймовірно, відхилять.

Зазначається, що таку інформацію кредитні організації КНР нібито почали вимагати приблизно з початку 2024-го навіть якщо платіж йде з третіх країн у будь-якій валюті.

Росіяни згадують, що проблеми з розрахунками з КНР розпочалися з кінця грудня 2023 року через запровадження 12-го пакета санкцій проти РФ, тоді китайські банки почали відмовлятися приймати платежі в доларах з Росії.

Потім з січня кілька китайських банків перестали проходити і трансакції в юанях, скаржаться росіяни. Серед них — Ping An Bank та Bank of Ningbo (займають 13-те та 15-те місця з капіталізації відповідно). На тлі ризику вторинних заходів у Туреччині та ОАЕ також стали обмежувати розрахунки з Росією. А платежі з РФ до Казахстану почали проходити із затримками у 2–3 тижні.

  • Європейський Союз готує новий окремий санкційний режим проти Росії, який має на меті закласти правовий фундамент для покарання осіб, які відповідальні за становище країни.
Теги:
Світ
Росія
Китай
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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