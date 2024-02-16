У США підрахували, що Росія витратила на війну в Україні $211 млрд за 2 роки
Росія, ймовірно, витратила до 211 млрд доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ на війні в Україні, та втратила понад 10 млрд доларів через скасовані або відкладені продажі зброї
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопоставленого представника американського оборонного відомства.
"Я не думаю, що ми так багато говорили про витрати, які Росія вже понесла і продовжує нести", - заявив журналістам офіційний представник, який говорив на умовах анонімності.
Він додав, що війна коштуватиме Росії 1,3 трильйона доларів США до 2026 року, тоді як близько 315 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені.
Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон заявив у середу, що не планує найближчим часом дозволити палаті проголосувати за пакет допомоги, який включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
"Без додаткового фінансування ми не зможемо продовжувати постачати засоби протиповітряної оборони Україні... Ми побачимо більше жертв серед цивільного населення", - наголосив урядовець.
За його словами, ще однією ціною для Росії стало те, що Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх і великих кораблів ВМС Росії та один танкер під російським прапором у Чорному морі.
- 12 лютого міністр у справах кабінету міністрів та майбутнього ОАЕ та очільник WGS Мохаммед Абдулла аль-Гергаві на відкритті Світового урядового форуму заявив, що протягом минулого року на війни та збройні конфлікти у світі було витрачено 17 трильйонів доларів, які доцільніше було б використати на проєкти з покращення добробуту та порятунку, зокрема такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, будівництво.
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