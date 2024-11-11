У Києві й низці областей ввели графіки аварійних вимкнень світла
Зранку понеділка, 11 листопада, за розпорядженням НЕК Укренерго у Києві, а також у декількох областях України ввели аварійні відключення світла
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.
Про відключення світла у Сумській області заявили у Сумиобленерго. Там зазначили, що графіки аварійних відключень ввели з 1-ї по 5-ту чергу на всій території Сумщини.
У Черкаській ОВА повідомили, що обмеження застосовані для збереження енергосистеми України з 06:31.
Як заявили у КМВА, у Києві введені графіки відключень світла у зв'язку з загрозою ракетного удару. Там кажуть, що це превентивний захід. Про превентивні екстрені відключення енергії оголосили також і на Київщині.
Крім того, про застосування аварійних відключень повідомили у Житомиробленерго.
Водночас кореспонденти Суспільного інформують також про відключення на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Харківщині.
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