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Головна Економіка У Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках, поки в інших регіонах люди сиділи по 15 годин без електрики, - нардеп Кучеренко

У Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках, поки в інших регіонах люди сиділи по 15 годин без електрики, - нардеп Кучеренко

22 липня, 2024 понедiлок
00:44
Економіка електроенергія, відключення

У Житомирі обленерго не виконували розпорядження Укренерго щодо застосування графіків відключень, поки в інших областях люди сиділи без світла по 13-15 годин

Зміст

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко, пише "РБК-Україна".

Зазначається, що енергосистема України влаштована таким чином, що коли Укренерго дає команди на обмеження, вони рівномірно розподіляються між всіма областями України для дотримання принципу справедливості.

"Але тепер уявіть собі, якщо відповідні диспетчери обленерго, тобто регіональних компаній, а це саме відбулося, починаючи з Житомира та інших міст, не виконали ці команди і не обмежили електропостачання. А в цей час в інших регіонах сидять по 13-15 годин без світла", - заявив Кучеренко.

За його словами, це є суттєвим порушенням кодексу енергетичної системи.

  • Напередодні Держенергонагляд провів перевірки справедливості графіків відключення світла у 6 регіонах України. Найбільше порушень зафіксували на Дніпропетровщині та Житомирщині.
Теги:
Суспільство
Житомир
Енергетика
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