У Звягелі бракує працівників, п'ята частина жителів громади захищають Україну, - мер

Про це заявив мер громади Микола Боровець, пише "Укрінформ".

"У територіальній громаді - 62 тисячі населення, а близько 12 тисяч людей тепер - на війні. Загалом тих, хто вже повернувся з війни і нині проходить службу, в нас майже 15 тисяч. Найбільша біда, що ми втратили понад 220 героїв", - заявив Боровець.

Він додав, що у місцевій Службі зайнятості на обліку стоїть 90 людей, які шукають роботу, проте вакансій у ньому 300, тобто працівників треба утричі більше.

За його словами, в усіх галузях зараз відчувається дефіцит працівників. Та найбільше потерпає виробнича галузь, зокрема, машинобудівний завод, меблеві фабрики, хлібозавод, сільське господарство, швейна фабрика.