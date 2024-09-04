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Головна Економіка У Звягелі бракує працівників, п'ята частина жителів громади захищають Україну, - мер

У Звягелі бракує працівників, п'ята частина жителів громади захищають Україну, - мер

Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
12:54
Економіка мобілізація

П’ята частина жителів Звягельської міської територіальної громади у Житомирській області служить у лавах ЗСУ. Через це відчувається брак працівників

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Про це заявив мер громади Микола Боровець, пише "Укрінформ".

"У територіальній громаді - 62 тисячі населення, а близько 12 тисяч людей тепер - на війні. Загалом тих, хто вже повернувся з війни і нині проходить службу, в нас майже 15 тисяч. Найбільша біда, що ми втратили понад 220 героїв", - заявив Боровець.

Він додав, що у місцевій Службі зайнятості на обліку стоїть 90 людей, які шукають роботу, проте вакансій у ньому 300, тобто працівників треба утричі більше.

За його словами, в усіх галузях зараз відчувається дефіцит працівників. Та найбільше потерпає виробнича галузь, зокрема, машинобудівний завод, меблеві фабрики, хлібозавод, сільське господарство, швейна фабрика.

  • Петиція про зниження віку мобілізації з 60 до 50 років набрала необхідну кількість голосів та буде розглянута президентом України Володимиром Зеленським.
Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Житомирщина
Війна з Росією
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