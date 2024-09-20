Україна домовилася з ЄС створити резерв дизельного пального, - Forbes

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерело в уряді.

У матеріалі йдеться, цей дизель дозволить забезпечити роботу генераторів для соціальних закладів, водночас в Євросоюзі вже почали закупівлю пального.

За словами співрозмовника видання, Україна готується до тривалих аварійних відключень електроенергії, і головною підтримкою щодо цього має бути резерв дизельного пального, який вже закуповують в Європейському Союзі.

Джерело розповіло, запаси зберігатимуть у ЄС, щоб вони не стали ціллю атак РФ в Україні.

У матеріалі додають, згідно з повідомленням Асоціації енергоефективних міст, Україна увійде в зиму з очікуваним 20% дефіцитом генерації. Прогнозують, що відчутне відключення електроенергії торкнеться насамперед населення.