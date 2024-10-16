Україна може втратити близько 8 млн тонн кукурудзи через погодні умови, - Всеукраїнська аграрна рада

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Катастрофічні спекотні дні призвели до втрати значної кількості пізніх зернових культур, таких як кукурудза. Також це призвело до часткового зменшення кількості насіння соняшника та сої. Загалом, ми можемо втратити порівняно з минулим роком близько 7-8 млн тонн продукції кукурудзи. Це значні валові експортні потенціали, які ми не зможемо реалізувати, а відтак й отримати кошти. Однак, за рахунок зменшення кількості пропозицій, можливо, вдасться компенсувати втрати за рахунок підвищення цін. Ціни на пшеницю, кукурудзу та насіння соняшника зараз досить прибуткові. Це, напевно, перший раз за три роки повномасштабного вторгнення, коли ми можемо говорити про певну маржинальність, яку зможуть заробити виробники, навіть експортуючи пшеницю", - зазначив Марчук.