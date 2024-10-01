Україна націоналізувала 6 підприємств, які контролював росіянин

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Йдеться про українські компанії, що входять до промислового конгломерату "Група Поліпластик", частками в яких Мирон Горіловський володів через підконтрольних осіб.

Правоохоронці кажуть, що "Група Поліпластик" підконтрольна російським олігархам та є одним з найбільших виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів у Європі.

За матеріалами слідства, російські компанії Горіловського постачають свою продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів РФ, зокрема, у тимчасово захопленому Криму.

Крім того, підприємства росіянина беруть участь у виробництві комплектуючих для стрілецької зброї російських збройних сил, додали в СБУ.

"Таким чином цей російській олігарх та його спільники фінансують війну РФ проти України. Як свідчать матеріали провадження, Горіловський володів українськими "філіями" через третіх осіб та офшорні компанії", - додали правоохоронці.

Наразі суд прийняв рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь держави.