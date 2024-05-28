Україна націоналізувала судно олігарха РФ Верховського вартістю понад 1 млрд грн

Про це повідомляє Служба безпеки Уукраїни.

Уточнюється, що держава націоналізувала великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії добудовувався на заводі у Миколаєві.

Судно було складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха Верховського, який є в найближчому оточенні Кремля.

"Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України", - зауважують у СБУ.

Аби обійти санкції, власник траулера оформив майно на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї Росії.