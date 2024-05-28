Україна націоналізувала судно олігарха РФ Верховського вартістю понад 1 млрд грн
За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України судна російського олігарха Олександра Верховського, вартість якого становить понад 1 млрд грн
Про це повідомляє Служба безпеки Уукраїни.
Уточнюється, що держава націоналізувала великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії добудовувався на заводі у Миколаєві.
Судно було складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха Верховського, який є в найближчому оточенні Кремля.
"Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України", - зауважують у СБУ.
Аби обійти санкції, власник траулера оформив майно на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї Росії.
- 26 травня минулого року за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.
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