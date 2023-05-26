В Україні арештували судно російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн
За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського
Про це інформує СБУ.
Встановлено, що Олександр Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.
Зазначено, що вартість арештованого промислового судна становить майже 1 млрд гривень. Арештований траулер є складовою торговельного флоту олігарха. Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.
Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
- Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.
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