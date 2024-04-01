Україна отримала $118 млн від уряду Японії на охорону здоров’я та відновлення

Про це інформує міністерство фінансів України.

Зазначається, що гроші у рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть українському уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.

Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з $70 млн в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

Ще $48,2 млн в рамках проєкту HOPE спрямують на відшкодування витрат держбюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.