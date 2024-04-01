Україна отримала $118 млн від уряду Японії на охорону здоров’я та відновлення
До держбюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії у рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE)
Про це інформує міністерство фінансів України.
Зазначається, що гроші у рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть українському уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.
Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з $70 млн в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
Ще $48,2 млн в рамках проєкту HOPE спрямують на відшкодування витрат держбюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.
- Міністерство фінансів України в березні 2024 року залучило близько $9 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.
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