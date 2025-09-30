Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин
Ексклюзив

Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин

Віталій Бесараб
30 вересня, 2025 вiвторок
21:25
Економіка зсу танк

Якщо Україна не буде брати кошти в борг, то не зможе у повному обсязі забезпечувати зброєю та боєприпасами власну армію й покривати державні соціальні зобовʼязання

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів член  Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Ще у 2023 році на своїй першій пресконференції пан Буданов сказав, що Україна воює в борг. Це правда. Ми продовжуємо воювати в борг. Якщо ми не будемо брати кошти в борг, то не зможемо у повному обсязі забезпечувати зброєю та боєприпасами нашу армію. Також держава не зможе виконувати соціальні зобовʼязання. Я назву цифри, які озвучені президентом України. Україна на наступний рік має бюджет 2,8 трлн грн. Це дохідна частина бюджету і ці кошти йдуть на безпеку й оборону. Це понад $60 млрд. Україні, щоб воювати потрібно $120 млрд. Тобто, ми маємо на наступний рік запозичити ще десь $60 млрд. І це мова не про гроші, нам прийде американська зброя на цю суму", - пояснив Пендзин.

Економіст зауважив, що головна проблема не в обсягу державного боргу, а в здатності економіки оплачувати відсотки за цей борг. Фактично, державний борг перекривається шляхом наступних запозичень.

"Окрім того, нам потрібно $45 млрд, щоб виконати соціальні зобовʼязання держави. Тобто, дуже добре, що із цих $45 млрд понад $30 млрд є перехідними залишками з цього року. Тому ось таку арифметику ми маємо на наступний рік. Ми прекрасно маємо розуміти, що така ситуація у нас вже не перший рік. У 2023, 2024 роках у нас 40% бюджету були запозиченими. У нас сьогодні державний гарантований борг фактично дорівнює ВВП. Але для порівняння можна сказати, що у США державний борг складає 120% від їхнього ВВП. У Японії державний борг складає 150% від ВВП. Тобто, питання не у величині боргу, а в спроможності економіки оплачувати відсотки. Оскільки, як правило борг перекривається коштом наступних запозичень", - підсумував він.

  • Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни.
     
Теги:
Україна
бюджет
МВФ
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
крилата ракета "Фламінго"
Автор Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Київ
+9.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
21:38
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
21:07
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
20:58
Дональд Трамп
Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців
20:54
Володимир Зеленський
Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
20:35
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
20:01
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:47
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 1 загиблого та 28 поранених
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
18:16
Трамп і Путін
"Ти 4 роки борешся у війні, яка мала тривати тиждень": Трамп назвав Путіна "паперовим тигром", а Медведєва - "дурною людиною"
18:02
У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня
18:02
OPINION
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
18:00
інфекційні захворювання
Що з вакциною та чи треба носити захисні маски: в Україні розпочався епідсезон ГРВІ та коронавірусу
17:47
Дональд Трамп
Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм
17:46
Засновник Spotify Даніель Ек
Засновник Spotify Ек вирішив скласти повноваження гендиректора
17:42
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
17:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
"З 22 вересня почалася операція РФ на Балтиці": політаналітик Горбач назвав ключову країну-ціль
17:06
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 89 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
17:04
Огляд
Технологічно зрівнятись із РФ: Україна чекає на винищувачі Gripen, які кращі від російських Су
16:50
ЄС готується пришвидшити вступ України та Молдови, обходячи вето Угорщини, - FT
16:03
OPINION
Гроссі хоче стати генсеком ООН за сприяння Москви та Пекіна
15:58
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:52
Марія Холодна
Вбив, розчленував та намагався її спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років ув'язнення
15:40
Ізраїль
Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази
15:38
Вийшла збірка "Драма Панорама 2024", до якої увійшли найкращі сучасні українські пʼєси року
15:19
Омер Лайпан
Омер Лайпан: Черкес, який воює на боці Росії, — зрадник власного народу
14:52
Сибіга заявив, що "в короткій перспективі" очікується візит президента Польщі до України
14:38
PR
Дуальна освіта і компанія МХП
Дуальна освіта в Україні: як поєднати навчання з роботою та отримати практичний досвід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV