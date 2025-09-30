Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин

Про це в етері Еспресо розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Ще у 2023 році на своїй першій пресконференції пан Буданов сказав, що Україна воює в борг. Це правда. Ми продовжуємо воювати в борг. Якщо ми не будемо брати кошти в борг, то не зможемо у повному обсязі забезпечувати зброєю та боєприпасами нашу армію. Також держава не зможе виконувати соціальні зобовʼязання. Я назву цифри, які озвучені президентом України. Україна на наступний рік має бюджет 2,8 трлн грн. Це дохідна частина бюджету і ці кошти йдуть на безпеку й оборону. Це понад $60 млрд. Україні, щоб воювати потрібно $120 млрд. Тобто, ми маємо на наступний рік запозичити ще десь $60 млрд. І це мова не про гроші, нам прийде американська зброя на цю суму", - пояснив Пендзин.

Економіст зауважив, що головна проблема не в обсягу державного боргу, а в здатності економіки оплачувати відсотки за цей борг. Фактично, державний борг перекривається шляхом наступних запозичень.

"Окрім того, нам потрібно $45 млрд, щоб виконати соціальні зобовʼязання держави. Тобто, дуже добре, що із цих $45 млрд понад $30 млрд є перехідними залишками з цього року. Тому ось таку арифметику ми маємо на наступний рік. Ми прекрасно маємо розуміти, що така ситуація у нас вже не перший рік. У 2023, 2024 роках у нас 40% бюджету були запозиченими. У нас сьогодні державний гарантований борг фактично дорівнює ВВП. Але для порівняння можна сказати, що у США державний борг складає 120% від їхнього ВВП. У Японії державний борг складає 150% від ВВП. Тобто, питання не у величині боргу, а в спроможності економіки оплачувати відсотки. Оскільки, як правило борг перекривається коштом наступних запозичень", - підсумував він.