Україна розпочне переговори з ЄС щодо продовження "транспортного безвізу"

Про це повідомляє міністерство інфраструктури України.

Тепер міністерство відновлення України та Європейська Комісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження "транспортного безвізу".



Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.



"Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні пів року ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня. Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої Угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували українських перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, Олександр Кубраков.



Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.