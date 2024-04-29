Україна розпочне переговори з ЄС щодо продовження "транспортного безвізу"
29 квітня Рада ЄС під час засідання затвердила мандат, яким дозволила офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС
Про це повідомляє міністерство інфраструктури України.
Тепер міністерство відновлення України та Європейська Комісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження "транспортного безвізу".
Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.
"Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні пів року ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня. Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої Угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували українських перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, Олександр Кубраков.
Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.
- Об’єднаний комітет Конвенції про спільний транзит та Конвенції про спрощення формальностей 25 серпня 2022 року ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися з 1 жовтня 2022 року
- 25 червня 2022 року заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні. На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.
- 16 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
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