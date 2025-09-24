Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Андрій Бродський вважає український літій міфом, однак в літієвих родовищах є супутні рідкісноземельні метали
Про це засновник титанової компанії Velta Андрій Бродський заявив в інтерв'ю Еспресо.
"Свого часу дуже цікавився літієвими родовищами України. Не буду зараз казати назву, але два з них були справді цікаві, але не завдяки вмісту літію в цих родовищах, а внаслідок того, що там були супутні рідкоземельні метали", - каже Андрій Бродський.
Якщо на родовищі видобувати лише літій, воно, на думку експерта, не буде рентабельним.
"Український літій сам по собі неякісний і нерентабельний при видобутку. Український літій – це міф, який свого часу хтось запустив у ЗМІ і цей міф пішов гуляти по світу. А ось рідкісноземельні метали, які містяться в тих самих родовищах, – це зовсім інша справа", - пояснює Андрій Бродський.
- У серпні Кабінет міністрів оголосив початок конкурсу на укладення угоди щодо розподілу продукції на ділянці "Добра" на Кіровоградщині, що містить значні запаси літію. За даними Держгеонадр, супутніми на цій ділянці є танталові, ніобієві, рубідієві, берилієві, олов'яні, цезієвмісні, вольфрамові руди, а також руди золота.
