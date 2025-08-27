Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області

Про це йдеться на сайті уряду.

"Оголошено про початок конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" у Кіровоградській області. Ця ділянка містить значні запаси літію — мінералу, який має стратегічне значення для розвитку сучасної енергетики та технологій", – кажуть у Кабміні.

Згідно з рішенням, протягом двох місяців опублікують оголошення про конкурс. Водночас прийматимуть заявки упродовж трьох місяців, після чого визначать переможця.

"Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні", – зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.