Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області
Кабінет міністрів України оголосив початок конкурсу на укладення угоди щодо розподілу продукції на ділянці "Добра" на Кіровоградщині
Про це йдеться на сайті уряду.
"Оголошено про початок конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" у Кіровоградській області. Ця ділянка містить значні запаси літію — мінералу, який має стратегічне значення для розвитку сучасної енергетики та технологій", – кажуть у Кабміні.
Згідно з рішенням, протягом двох місяців опублікують оголошення про конкурс. Водночас прийматимуть заявки упродовж трьох місяців, після чого визначать переможця.
"Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні", – зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
- Раніше стало відомо, що у вересні для мандрівок Україною приїде делегація США задля реалізації спільної угоди про надра та пошуку відповідних проєктів для інвестування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе