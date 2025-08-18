В Україну приїде делегація США у вересні для реалізації угоди про рідкісноземельні мінерали, - глава Мінекономіки Соболев

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев під час презентації Плану дій уряду, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, наразі вже профінансовані перші проєкти щодо угоди. Також у парламенті є законопроєкти для стимулювання великих інвестицій.

"Так само є програма, щоб ми виставляли на аукціони ще більше ліцензій, з яких може функціонувати цей фонд і залучати ще більше інвестицій. Робота по фонду ведеться щотижнево", – продовжив Соболев.

За його словами, у вересні відбудеться засідання ради фонду, де зафіксують перші практичні рішення про його запуск.

"Зараз ми напрацьовуємо перелік інвестиційних проєктів, які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців. Приїде велика делегація зі Штатів у вересні з мандрівками по Україні, аби дивитися на подібні проєкти. Сподіваємося, цього року будуть зрозумілі перші інвестиції фонду зі Штатами", – зауважив міністр.

Читайте також: Про що угода про корисні копалини? Попередній аналіз