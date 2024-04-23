Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Українці придбали за добу через Дію облігацій на понад 30 млн грн, - Федоров

Українці придбали за добу через Дію облігацій на понад 30 млн грн, - Федоров

23 квітня, 2024 вiвторок
17:03
Економіка військові облігації, Дія

За добу українці через дію придбали понад 30 тис. облігацій на суму, яка перевищила 30 млн грн

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це надзвичайний показник: за 24 години українці придбали понад 30 тис. облігацій. Найпопулярнішими стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.

"Нагадую, що військові облігації - це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати", - написав міністр.

  • 22 квітня у Дії з’явилися дві нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих українських міст Макіївка, що в Донецькій області, та Бахчисарай у Криму.
Теги:
Суспільство
Україна
Технології
Війна з Росією
Дія
Читайте також:
путін
22 квітня, 2024 понедiлок
Чому РФ де-факто здала свого "історичного союзника" Вірменію: пояснює експерт-міжнародник Данилов
на фото: Майк Джонсон
20 квітня, 2024 субота
Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
22 квітня, 2024 понедiлок
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині перевозили в ящиках боєприпаси та гранати, - очільник МВС Клименко
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 квітня
17:29
На фото: Лана Дель Рей на фестивалі Coachella
Фестивалю Coachella загрожує $28 тис. штрафу за те, що виступ Лани Дель Рей завершився на 13 хвилин пізніше
17:19
окупанти
Штурмували позиції ЗСУ в Мар'їнці та Вугледарі: СБУ повідомила про підозру 5 бойовикам
17:14
Росія Ленін Фінляндія культура
У Фінляндії закривають музей Леніна, який працював з 1946 року
17:03
Електроенергія
Україна другу добу поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 23 квітня
16:51
Велика Британія ДСНС допомога Україні
Британія надіслала в Україну найбільшу від 2022 року партію пожежної техніки й обладнання
16:49
Власні програми ЗВО, бакалаврат за 3 роки: Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт щодо вищої освіти
16:48
Посадовця Нацполіції з Дніпропетровщини підозрюють у незаконному збагаченні на понад 14 млн грн
16:38
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
"Прокуратура робить усе, щоб дискредитувати власне кримінальне провадження": адвокат Титич про справу Червінського
16:19
Херсонська область
Унаслідок російського обстрілу загинула 82-річна жителька Херсонщини
16:18
ЗРК РФ - С-500 "Прометей"
Шойгу пообіцяв, що цьогоріч російська армія отримає перші зразки ЗРК С-500
16:07
Снаряди 155 мм калібру
У межах військової допомоги США Україна насамперед отримає артилерійські снаряди, - СNN
16:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Зникнення Червінського: це Росія в Україні
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:55
Роберта Мецола
Мецола попередила про загрозу дезінформації з боку РФ, Китаю й Ірану на виборах до Європарламенту
15:50
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
"Росіяни намагаються зайти на наші позиції": офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади про ситуацію на напрямку Красногорівка - Нетайлове
15:46
школа в окупації
Росіяни призначають "директорами" навчальних закладів на ТОТ лаборантів і двірників, - Спротив
15:33
Оновлено
У Латвії ухвалили рішення поступово відмовлятися від вивчення російської мови в школах як другої іноземної
15:31
Віктор Янукович
Литва висилає екссоратника Януковича з сім'єю
15:30
На фото: Селін Діон
"Морально важко жити": Селін Діон розповіла, як бореться з невиліковною хворобою
15:28
Аналітика
кіно, кінотеатр
Культура на часі: що з доходами українських театрів на другий рік війни. Дослідження YouControl
15:28
Нацгвардійця, який застрелив 5 людей на Південмаші, засудили до довічного
15:10
Ілюстративне фото
Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 4 постраждалих
15:05
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
"Намагатиметься перетворити переваги на здобутки": полковник ЗСУ Селезньов припустив, де ворог активізується найближчим часом
14:59
Українське зерно, яке висипали у Польщі
Європарламент на рік продовжив період пільгової торгівлі з Україною
14:57
На фото: Маша Єфросиніна
"Поставив умову": Єфросиніна пояснила, чому не взяла інтервʼю в Жадана
14:50
Запоріжжя
Наводив російські ракети на Запоріжжя: ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми
14:49
РФ вдарила по приватному сектору Харкова
14:41
На фото: Маша Єфросиніна
"Я була інструментом русифікації України": Єфросиніна прокоментувала мовну суперечку зі Соловій
14:35
перелив води на дамбі, Київщина
На Київщині стався перелив води через дамбу: залило дорогу
14:26
Нафтогаз
Нафтогаз ще на рік зафіксував ціни на газ на рівні 7,96 грн
14:21
Окупанти активізують будівництво укріплень в Криму на тлі міжнарожної допомоги Україні
Через погодження допомоги Україні росіяни активізували будівництво укріплень в окупованому Криму, - "Атеш"
14:14
Іспанія
В Іспанії помилково звільнили з в'язниці наркобарона, який обіцяв убити принцесу та прем'єра Нідерландів
14:11
Міністерство оборони України
Зброя і техніка: Міноборони уклало контракти на 582 млрд грн, майже 50% - з українськими виробниками
14:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 квітня: скільки коштують долар та євро
14:05
OPINION
Ростислав Демчук
У Пекіні не вірять у перемогу Росії над Україною
13:52
літній дощ
В Україну повертається циклон: Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощ 24 квітня
13:35
Литва допомога Україні зброя для України
Литва передала Україні нову партію командно-штабних бронемашин M577
13:28
На фото: PEN America
PEN America скасував вручення літературної премії через нібито ігнорування письменників Гази
13:17
Литва зброя
У Литві одночасно тривають чотири міжнародні військові навчання: почалося спільне з ФРН
13:15
Військовий квиток
Крім дітей до 12 років: українцям за кордоном припинили видачу документів, Кулеба прокоментував
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV