Українці придбали за добу через Дію облігацій на понад 30 млн грн, - Федоров
За добу українці через дію придбали понад 30 тис. облігацій на суму, яка перевищила 30 млн грн
Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що це надзвичайний показник: за 24 години українці придбали понад 30 тис. облігацій. Найпопулярнішими стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.
"Нагадую, що військові облігації - це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати", - написав міністр.
- 22 квітня у Дії з’явилися дві нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих українських міст Макіївка, що в Донецькій області, та Бахчисарай у Криму.
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