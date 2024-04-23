Українці придбали за добу через Дію облігацій на понад 30 млн грн, - Федоров

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це надзвичайний показник: за 24 години українці придбали понад 30 тис. облігацій. Найпопулярнішими стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.

"Нагадую, що військові облігації - це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати", - написав міністр.