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Українці разом із британцями придумали спосіб довести, що РФ продає крадене зерно: деталі

1 липня, 2024 понедiлок
09:23
Економіка зерно, зернова угода

Українці разом із британцями працюють над запровадженням системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, яке РФ постачає на світові ринки

Зміст

Про це в інтерв'ю NV розповів в. о. міністра аграрної політики України Тарас Висоцький.

Йдеться про хімічний аналіз зерна.

"Ми ще у 2022 році за допомогою супутникових знімків показували: от виходить судно, з явно краденим зерном, через міжнародні канали спілкувалися з кінцевим споживачем, просили, щоб вони все-таки відмовлялися й не купували його. Але в будь-якому разі, просто на базі супутникових знімків такі докази недостатні. Тому що Росія теж вирощує багато зернових", - розповів чиновник.

"Тому лише за допомогою дуже високоточного аналізу, порівняння зразків зерна, навіть одного й того ж сорту, можна довести [місце походження врожаю]. Є специфіка регіону, ґрунту, що може підтвердити, що цей штам може бути лише з Херсонщини чи Запоріжжя тощо. От зараз є ідея з британцями запустити цей лабораторний аналіз", - додав він.

За словами Висоцького, для запуску цієї процедури перевірки зерна напрацьовувалася порівняльна база, Україна надавала зразки, відібрані з різних регіонів. Потім можна буде брати пробу з певного судна й довести, що зерно – крадене.

Мета України – запустити лабораторію в серпні-вересні.

  • У листопаді 2023 року повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти вкрали понад 15 млн тонн зерна, з яких дві третини — пшениця, а третина — кукурудза та соняшник. Дохід від продажу такої кількості зерна може перевищувати 7 млрд доларів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зерно
Війна з Росією
Велика Британiя
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