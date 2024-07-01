Українці разом із британцями придумали спосіб довести, що РФ продає крадене зерно: деталі

Про це в інтерв'ю NV розповів в. о. міністра аграрної політики України Тарас Висоцький.

Йдеться про хімічний аналіз зерна.

"Ми ще у 2022 році за допомогою супутникових знімків показували: от виходить судно, з явно краденим зерном, через міжнародні канали спілкувалися з кінцевим споживачем, просили, щоб вони все-таки відмовлялися й не купували його. Але в будь-якому разі, просто на базі супутникових знімків такі докази недостатні. Тому що Росія теж вирощує багато зернових", - розповів чиновник.

"Тому лише за допомогою дуже високоточного аналізу, порівняння зразків зерна, навіть одного й того ж сорту, можна довести [місце походження врожаю]. Є специфіка регіону, ґрунту, що може підтвердити, що цей штам може бути лише з Херсонщини чи Запоріжжя тощо. От зараз є ідея з британцями запустити цей лабораторний аналіз", - додав він.

За словами Висоцького, для запуску цієї процедури перевірки зерна напрацьовувалася порівняльна база, Україна надавала зразки, відібрані з різних регіонів. Потім можна буде брати пробу з певного судна й довести, що зерно – крадене.

Мета України – запустити лабораторію в серпні-вересні.