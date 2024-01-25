Українці у 2023 році відкрили кожне 10 підприємство в Польщі
Минулого року громадяни України зареєстрували в Польщі кожне 10 приватне підприємство
Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані центрального реєстру та інформації про економічну діяльність.
Кількість українських фізичних осіб-підприємців у 2023 році була більш як на дві третини вище, аніж у 2022 році, а кожне 10 підприємство в Польщі відкривали українці.
Видання зазначає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало причиною збільшення кількості реєстрацій українських підприємців у Польщі.
"І хоча саме по собі це явище не викликає подиву, темпи зростання бізнесу, заснованого в нашій країні українцями, можуть бути вражаючими", - додає Rzeczpospolita.
До початку повномасштабної війни, у січні-лютому 2022 року, в Польщі було зафіксовано трохи більш як 200 підприємств на місяць. У березні кількість ФОПів становила до 600 на місяць, а надалі кількість реєстрацій зростала. У квітні налічувалося до 1300 компаній, а в травні та червні – до 1700.
Наступними місяцями українці реєстрували по 2 тис. власних підприємств, а на початку 2023 року ці темпи підвищилися. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2700-2800 щомісяця.
Лише в грудні двох досліджувальних років кількість зареєстрованих українських підприємств була трохи нижчою за 2 тис.
Як результат постійного зростання реєстрацій, у Польщі за минулий рік з’явилося 30 325 нових компаній, заснованих українцями. Видання підкреслює, що це на понад 67% більше, ніж у 2022 році - тоді українці зареєстрували 18 139 підприємств.
Водночас кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі становить 299,3 тис. Таким чином, українські ФОПи склали понад 10% серед створених на той час, зауважили в Rzeczpospolita.
У матеріалі підсумували, загалом за останні два роки українці зареєстрували 48 464 ФОПи в Польщі.
- У 2023 році українці зареєстрували майже 230 тис. нових ФОПів через Дію.
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