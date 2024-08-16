Укренерго попередило про можливі відключення світла наступного тижня: причина
Наступного тижня для споживачів можуть повернутися графіки відключення електроенергії. Причиною є спекотна погода
Про це повідомляє Укренерго.
"Зі зростанням стовпчика термометра - Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%", - йдеться у повідомленні.
Так, у разі значного зростання споживання Україна залучатиме аварійну допомогу з європейських країн, а за потреби застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії.
В Укренерго закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби, почергово користуватися потужними електроприладами, а також зменшити використання кондиціонерів.
- У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.
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