Укренерго: завтра, 27 жовтня, побутовим споживачам світло не вимикатимуть
27 жовтня в Україні запровадять обмеження електроенергії для промисловості, побутові споживачі залишаються зі світлом
Про це повідомляє Укренерго.
В окремих регіонах України введуть заходи щодо обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств.
Графіки обмеження потужності діятимуть у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
Для побутових споживачів відключень не передбачено.
Обмеження електроенергії спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми та уникнення надмірного навантаження на мережі.
- Після російської атаки вночі й вранці 22 жовтня у столиці, у Київській та Дніпропетровській, Черкаській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
- Біла Церква
