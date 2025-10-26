Укренерго: завтра, 27 жовтня, побутовим споживачам світло не вимикатимуть

Про це повідомляє Укренерго.

В окремих регіонах України введуть заходи щодо обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств.

Графіки обмеження потужності діятимуть у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Для побутових споживачів відключень не передбачено.

Обмеження електроенергії спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми та уникнення надмірного навантаження на мережі.