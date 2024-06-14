Укренерго змінило графіки відключення світла на 14 червня

Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00. Будьте уважні!" - йдеться у повідомленні.

В Укренерго заявили, що причиною змінення графіків стало зростання споживання електроенергії у східних регіонах, а також знижена робота СЕС у західних областей.