Укренерго змінило графіки відключення світла на 14 червня
У п'ятницю, 14 червня, Укренерго змінило графіки відключення електроенергії в Україні - вони діятимуть з 14:00 до 22:00
Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00. Будьте уважні!" - йдеться у повідомленні.
В Укренерго заявили, що причиною змінення графіків стало зростання споживання електроенергії у східних регіонах, а також знижена робота СЕС у західних областей.
- Нагадаємо, що раніше графіки відключення електроенергії на 14 червня мали діяти з 18:00 до 22:00.
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