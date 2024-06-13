В Укренерго повідомили, коли 14 червня в Україні діятимуть графіки погодинних вимкнень світла
По всій території України ввечері п'ятниці, 14 червня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії
Про це інформує Укренерго.
Вказано, що графіки відключень діятимуть з 18:00 до 22:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК розповіли, як діятимуть графіки вимкнень світла в Києві та чотирьох областях.
Зокрема, у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00.
- 13 червня стало відомо, що найближчим часом Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок. Через це може збільшитися дефіцит генерації в енергосистемі.
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