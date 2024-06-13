Дефіцит генерації може збільшитися: Енергоатом виведе у ремонт ще один блок АЕС

Про це повідомляє Енергоатом.

Енергоатом планує найближчими днями вивести у ремонт ще один енергоблок. Враховуючи це, а ще зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Проте у компанії наголошують, що саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

За словами в.о. голови Енергоатому Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - додав Петро Котін.