Дефіцит генерації може збільшитися: Енергоатом виведе у ремонт ще один блок АЕС
Найближчим часом Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок. Через це може збільшитися дефіцит генерації в енергосистемі
Про це повідомляє Енергоатом.
Енергоатом планує найближчими днями вивести у ремонт ще один енергоблок. Враховуючи це, а ще зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
Проте у компанії наголошують, що саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.
За словами в.о. голови Енергоатому Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.
"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - додав Петро Котін.
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