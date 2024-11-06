Укренерго зупиняє платежі за "зеленими" облігаціями до реструктуризації боргу

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що тимчасове зупинення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації.

Товариство спільно з Кабінетом Міністрів України вживають необхідних заходів, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці, додають у компанії.

Там також зазначили, що поінформували своїх партнерів і кредиторів про тимчасове припинення платежів за "зеленими" облігаціями та надали "запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії".

"НЕК "Укренерго" надалі виконує свої зобов’язання та передбачені національним законодавством і Статутом Товариства операційні функції. Зокрема, що стосується поточних завдань НЕК "Укренерго" – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об’єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану", - повідомили в Укренерго.

Для довідки. "Зелені" облігації – це цінні папери, які залучають кошти на фінансування екологічних проєктів, зокрема, будівництво електростанцій на основі відновлюваних джерел енергії.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що Укренерго оголосило технічний дефолт".

"По факту через те, що у них немає діючої Наглядової ради. Як буде – зможуть завершити реструктуризацію. І це сталось тому, що хтось хотів змінити менеджмент за будь-яку ціну і не подумав про ризики", - наголосив Железняк.

На його думку, цю проблему вирішать, проте отримати нові запозичення для енергетики буде важче.