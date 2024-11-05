Мінфін за 10 місяців залучив до держбюджету майже 500 млрд грн від продажу державних облігацій
За даними Міністерства фінансів України, за десять місяців 2024 року держава залучила 497,8 млрд грн в еквіваленті від продажу державних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Лише в жовтні було залучено рекордні 106,9 млрд грн в еквіваленті (83,4 млрд грн та 569 млн доларів США), при цьому майже 82,8 млрд грн склали військові облігації.
Ці кошти використовуються для фінансування потреб держави, зокрема, безпеки та оборони.
Станом на 1 листопада 2024 року, загальний обсяг ОВДП в обігу перевищує 1,76 трлн грн. Найбільші частки мають: комерційні банки (46,7%) та Національний банк України (38,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб становить 8,4% та 4% відповідно, нерезидентів – 1,3%, страхових компаній – 1,1%, а територіальних громад – лише 0,04%.
Середньозважена дохідність ОВДП у гривні в жовтні склала 15,6%, а в доларах США – 4,62%. Рівень рефінансування за січень-жовтень 2024 року сягнув 158%, що перевищує показник за аналогічний період 2023 року (145%). За весь період воєнного стану залучено понад 1,3 трлн грн в еквіваленті.
- 1 жовтня у Дії з'явилася нова військова облігація, названа на честь міста у Харківській області - Вовчанська.
- Актуальне
- Важливе