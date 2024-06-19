Укргідроенерго планує відновити 1 ГВт генерації для нормального проходження осінньо-зимового періоду
Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт потужностей для нормального проходження опалюваного періоду
Про це повідомляє пресслужба компанія.
"Наразі у короткострокових планах компанії - інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.
Також у довгостроковій перспективі компанія планує будівництво 2500 МВт нових потужностей - добудувати Дністровську ГАЕС та збудувати Канівську ГАЕС. Крім того, ключовим проєктом Укргідроенерго є відбудова Каховської ГЕС.
В Укргідроенерго наголосили, що російські війська знищили близько 45% потужностей компанії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ по станціях Укргідроенерго завдано 118 ракетних ударів.
- Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде через 6-7 років після деокупації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.45 Купівля 40.45Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе