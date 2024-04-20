Укрзалізниця в тестовому режимі повертає швидкісний потяг Київ - Одеса

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що потяг Інтерсіті+ №761/762 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до столиці о 21:50.

Квитки на потяг можна вже придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.

Крім цього, Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Києва до Львова на великодні свята, 4 та 5 травня. Також замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda.

"Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів, тож не відкладайте планування подорожі!" - додали у повідомленні.