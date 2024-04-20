Укрзалізниця в тестовому режимі повертає швидкісний потяг Київ - Одеса
Укрзалізниця повернула у тестовому режимі швидкісний потяг на маршрут Київ - Одеса, а також призначила додаткові рейси до Львова на великодні свята
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Зазначається, що потяг Інтерсіті+ №761/762 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до столиці о 21:50.
Квитки на потяг можна вже придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.
Крім цього, Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Києва до Львова на великодні свята, 4 та 5 травня. Також замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda.
"Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів, тож не відкладайте планування подорожі!" - додали у повідомленні.
- Укрзалізниця цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю.
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