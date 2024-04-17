Укрзалізниця закупить партію нових вагонів, відремонтує низку старих і модернізує 15 приміських потягів

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також УЗ має намір модернізувати 15 приміських поїздів.

Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні обладнано 64 такі вагони.

"Також оновлення потребує й парк дипломатичних вагонів. Щодо останніх, то було прийнято прагматичне рішення не витрачатись на закупівлю нових вагонів, а зосередитись на модернізації на власних виробничих потужностях такого рухомого складу", - розповіли у компанії.

Там зазначили, що прагнуть зробити вагони для дипломатичних місій максимально комфортними, функціональними й сучасними.

"Вагони після такого оновлення вже не мають атрибутів минулого, які б дисонували з обличчям сучасної України", - підкреслили в УЗ.

Іноземним гостям прагнуть створити можливості працювати та проводити перемовини безпосередньо на борту.

"Укрзалізниця продовжить таке оновлення та забезпечення перевезень офіційних делегацій (безпекових, політичних, дипломатичних, бізнесових), щоб Україна попри війну підтримувала життєво необхідні контакти зі світом", - резюмували у компанії.

Загалом від початку повномасштабної війни УЗ перевезла близько 800 дипломатичних делегацій.