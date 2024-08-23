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Урожаї під обстрілами: як міжнародна компанія підтримує українських фермерів під час війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"

Юлія Юліна
23 серпня, 2024 п'ятниця
09:00
Економіка

Аграрний сектор – одна з найбільш постраждалих від війни галузей, але українські фермери продовжують працювати заради продовольчої безпеки країни та світу за підтримки великого відповідального бізнесу

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Міжнародна компанія Corteva Agriscience, що є виробником насіння та засобів захисту рослин, після початку великої війни повністю вийшла з ринку Росії та Білорусі, але з березня 2022 року компанія безупинно працює, аби вітчизняні аграрії могли засіяти поля. Не зупинилось і виробництво насіння. Звісно, з урахуванням сучасних реалій. Як зазначають у Corteva, для них безпека працівників – передусім.

"Завод адаптувався з 2022 року, працює в межах усіх заходів безпеки, які ми можемо для себе забезпечити. Серед них – повна зупинка й евакуація персоналу під час повітряної тривоги. Завод не працює, ми не ризикуємо. Для нас усе-таки безпека людини – це найвища цінність", – розповів журналістам керівник бізнесу Corteva Agriscience в Україні Олександр Дмитрієв.

Компанія напряму постачає насіння для понад 5 тис. фермерських господарств по всій Україні. 

"Наша команда йде до фермерів, аби обговорити, як вони вбачають свою сівозміну, які культури планують сіяти. Тому що на рівні господарства важливим є певний набір культур, який дає змогу отримувати максимальні врожаї. Тобто одну культуру протягом декількох сезонів з агрономічного погляду не дуже доцільно висівати. Тож вони спілкуються з фермерами загалом про їхнє бачення на сівозміни, на культури, які вони будуть сіяти. Далі ми вже пропонуємо, виходячи з їх технологій, виходячи з того, які врожаї вони хочуть отримати, в яких кліматичних зонах вони розташовані, найкращий набір гібридів насіння, який може задовольнити їх попит", – зазначила Олександра Бєлаш, керівниця відділу маркетингу Corteva Agriscience в Україні.

Іншим важливим вектором роботи компанії стала доброчинність і підтримка постраждалих господарств. З початку повномасштабного вторгнення РФ понад 2 млн доларів було спрямовано на підтримку постраждалих українців. Також Corteva Agriscience стала партнером програм із забезпечення посівним матеріалом невеликих фермерів із найбільш постраждалих територій України. Зокрема, компанія реалізувала спільну програму з американським Фондом Говарда Баффета.

"Ми десь роздали близько 50 тисяч посівних одиниць,  що дозволило забезпечити більш ніж 150 тисяч гектарів землі, засіяти завдяки тому, що в цьому партнерстві ми надавали цей посівний матеріал.  Інша програма  з ФАО — це продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Ми в партнерстві з ними надали 3 тисячі посівних одиниць соняшника для того, щоб забезпечити фермерам в Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій області можливість засіяти поля", – розповіла Еспресо Олександра Бєлаш.

За підтримки Міністерства аграрної політики компанія впровадила ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни. Після розмінування в землі можуть залишитися важкі метали, які шкодять організму людини. Тож Corteva запропонувала фермерам переконатися в безпечності своїх земель.

"Кожен фермер може надіслати зразки ґрунтів по інструкції, яку ми надаємо. Ми повністю організовуємо передачу зразків до лабораторії Corteva в Італії, обробку результатів, повернення результатів та трактування і певні рекомендації в разі знаходження відхилень по тих чи інших матеріалах чи металах", – поінформував Олександр Дмитрієв.

Представники компанії зазначають: Corteva продовжує зберігати темпи розвитку бізнесу в Україні та допомагати вітчизняним фермерам отримувати ефективні врожаї навіть в умовах повномасштабної війни.

Теги:
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Україна
бізнес
Війна з Росією
фермери
аграрії
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