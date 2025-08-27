Уряд підтримав законопроєкт про податки на доходи від Bolt, Glovo та інших платформ

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Згідно з повідомленням відомства це потрібно, щоб Україна відповідала європейським стандартам і виконувала зобов’язання перед ЄС, ОЕСР і МВФ. Ідея в тому, щоб зробити доходи в цифровій економіці прозорими, зменшити ухилення від податків і спростити роботу як для податкової, так і для бізнесу.

Законопроєкт пропонує простіші умови для звичайних користувачів платформ: якщо продажі невеликі або разові (наприклад, кілька речей на кілька тисяч гривень на рік), податки з цього не стягуватимуться. Якщо ж людина регулярно заробляє на платформах, але без співробітників і великих оборотів, податок буде лише 5% за умови відкриття окремого рахунку. Для тих, хто працює у великих масштабах або не виконує умови, залишиться стандартна ставка 18%.

"Усі запропоновані норми спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури серед платників податків та забезпечення міжнародної податкової прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР. Також це стимулюватиме вихід доходів користувачів цифрових платформ з тіні та сприятиме прозорості розрахунків в цифровій економіці", - пояснили у відомстві.

"Прийняття закону є необхідною умовою для приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією та інтеграції у європейський економічний простір", - додали там.

Тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада.