Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій. Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті та лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", - пояснила Свириденко.

За її словами, із 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн — Міноборони: 202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців; 100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів; 8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

Свириденко додала, що основне джерело фінансування збільшених видатків — це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

"Тепер наступний крок — за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил Оборони України", - підсумувала Свириденко.