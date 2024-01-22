Уряд пропонує заборонити будь-яке транспортне сполучення з РФ на 50 років
Кабмін запропонує РНБО розглянути питання застосування строком на 50 років санкцій щодо транспортного сектору Росії
Відповідне розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.
Пропозиції будуть розроблені у десятиденний строк відповідно до закону "Про санкції".
Документом буде передбачена::
- заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи - резиденти РФ,
- заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ,
- заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями РФ,
Також передбачена заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:
- суден під прапором Російської Федерації;
- суден, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни РФ фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;
- суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;
- суден, що перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).
Нагадаємо, що наразі всі пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю зачинені за рішенням уряду. У серпні 2023 року Мінреінтеграції повідомило про поновлення роботи пункту пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна), через який люди з окупованих територій, які їдуть через РФ, можуть повернутись до України.
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