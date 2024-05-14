Уряд створив стратегічну інвестиційну раду: якими питаннями опікуватиметься

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем’єр-міністра України відіграватиме ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для здійснення публічних інвестицій як за рахунок власних ресурсів держави, так і коштів міжнародних партнерів", - акцентують у Мінфіні.

Також рада погоджуватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиме разом із Бюджетною декларацією, єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що пройшли попередню оцінку та пріоритезацію. Водночас вона здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

"Створюємо стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства. Важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує", - наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Постанову щодо створення стратегічної інвестиційної ради розробили згідно з Дорожньою картою реформування управління публічними інвестиціями, яку також схвалив уряд.