Уряд уповноважив підписати рамкову угоду зі США про копалини Свириденко та Сибігу

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 26 лютого 2025 року.

Так, уряд схвалив проєкт Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови та уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу підписати зазначену угоду.