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Уряд уповноважив підписати рамкову угоду зі США про копалини Свириденко та Сибігу

Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
13:35
Економіка Юлія Свириденко

Кабінет міністрів України уповноважив підписати угоду зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови міністерку економіки Юлію Свириденко або очільника МЗС Андрія Сибігу

Зміст

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 26 лютого 2025 року.

Так, уряд схвалив проєкт Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови та уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу підписати зазначену угоду.

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 лютого розповів, що Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин, який має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Кабмін
США
уряд Шмигаля
відбудова України
Андрій Сибіга
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