Уряд виділив майже 800 млн грн додаткового фінансування для військових: на що спрямують кошти

Про це на засіданні уряду 16 січня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для усіх нас пріоритетом №1. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності", - сказав він.

За його словами, ці додаткові кошти розподілять на нагальні потреби підрозділів.

"Ідеться саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО)", - уточнив Шмигаль.

Своєю чергою представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук детально розписав, на що саме спрямують гроші:

Міністерству оборони - 657 млн грн (з них для адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 10,7 млн грн);

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони - 10 млн 524 тис. грн;

Міністерству внутрішніх справ - 100 млн 769 тис. грн (з них для Національної гвардії - 62,5 млн грн та адміністрації Державної прикордонної служби - 38 млн 269 тис. грн);

Службі безпеки України - 23,8 млн грн.

Що відомо про вилучення у громад "військового" ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення РФ зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що потягнуло за собою збільшення бюджетів громад і численні скандали з держзакупівлями.

Уряд запропонував тимчасово вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів і передати його до спеціального фонду держбюджету, з якого виділятимуть кошти на закупівлю дронів і боєприпасів.

Перед другим читанням до законопроєкту подали понад 900 поправок.

17 жовтня 2023 року Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від "військового" ПДФО.

8 листопада Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні законопроєкт №10037, а 17 листопада президент Зеленський його підписав.