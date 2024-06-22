Уряд затвердив наглядову раду Енергоатому: хто до неї увійшов

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Реформа корпоративного управління Енергоатому стратегічно важлива для забезпечення енергетичної безпеки держави. Особливо зараз, коли Україна продовжує жити в умовах щоденного російського терору і ворог продовжує атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, атомна генерація є ключовою для забезпечення стабільного енергопостачання в країні", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також додав, що утворення ради підвищить довіру до підприємства і реалізації великих стратегічних проєктів, зокрема проєкту з добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

Незалежними членами наглядової ради стали Тімоті Джон Стоун, який очолює Асоціацію ядерної промисловості Великої Британії, а також страхову компанію Nuclear Risk Insurers, Майкл Елліот Кірст, засновник та керуючий директор компанії EuroAtlantic Partners, та ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович.

Серед державних представників, які увійшли до наглядової ради, Віталій Петрук, який очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження, та ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов.