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Головна Економіка USAID виділить $1,75 млрд для підтримки українських фермерів

USAID виділить $1,75 млрд для підтримки українських фермерів

Юлія Лаврук
11 жовтня, 2024 п'ятниця
06:31
Економіка посівна, трактор

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розширить Ініціативу зі стійкості сільського господарства України (AGRI-Ukraine), залучивши майже $1,75 млрд додаткових інвестицій

Зміст

Про це повідомляє USAID.

Кошти USAID залучать від дев'яти нових партнерів з приватного сектору, міжнародних фінансових установ та інших донорів.  

Зокрема, серед нових партнерів - Астарта, BEST Leasing, Креді Агріколь Банк, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), ІМК, OTP Bank, страхова компанія "Універсальна", а також Управління Державного департаменту США з вилучення та протидії озброєнням.

В агенстві зазначили, що завдяки цим новим партнерствам загальна сума інвестицій, залучених у межах ініціативи AGRI-Ukraine з липня 2022 року, перевищила $2,26 млрд.

В USAID також наголосили, що з липня 2022 року, AGRI-Ukraine допомогла понад 15 тис. українських фермерів - або 34% зареєстрованих фермерів країни - отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, зберігання та фінансування для вирощування своїх врожаїв.

  • Адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні $825 млн на підтримку енергосистеми взимку.

Теги:
Світ
Україна
Війна з Росією
фермери
допомога Україні
допомога США Україні
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