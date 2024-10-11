USAID виділить $1,75 млрд для підтримки українських фермерів
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розширить Ініціативу зі стійкості сільського господарства України (AGRI-Ukraine), залучивши майже $1,75 млрд додаткових інвестицій
Про це повідомляє USAID.
Кошти USAID залучать від дев'яти нових партнерів з приватного сектору, міжнародних фінансових установ та інших донорів.
Зокрема, серед нових партнерів - Астарта, BEST Leasing, Креді Агріколь Банк, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), ІМК, OTP Bank, страхова компанія "Універсальна", а також Управління Державного департаменту США з вилучення та протидії озброєнням.
В агенстві зазначили, що завдяки цим новим партнерствам загальна сума інвестицій, залучених у межах ініціативи AGRI-Ukraine з липня 2022 року, перевищила $2,26 млрд.
В USAID також наголосили, що з липня 2022 року, AGRI-Ukraine допомогла понад 15 тис. українських фермерів - або 34% зареєстрованих фермерів країни - отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, зберігання та фінансування для вирощування своїх врожаїв.
- Адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні $825 млн на підтримку енергосистеми взимку.
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