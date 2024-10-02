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До Києва прибула очільниця USAID Саманта Пауер

Юлія Лаврук
2 жовтня, 2024 середа
10:40
Суспільство

У середу, 2 жовтня, до Києва приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер

Зміст

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

"Дуже рада вітати Саманту Пауер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни з боку Росії", - написала Брінк.

Про відвідини України Саманти Пауер

Вперше адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) прибула до Києва 6 жовтня 2022 року. Того ж дня президент України Володимир Зеленський обговорив із Самантою Пауер план швидкого відновлення України та безпеку на об'єктах громадської інфраструктури.

Згодом голова USAID, яка має досвід документування воєнних злочинів у всьому світі, наголосила, що ніколи раніше не бачила настільки масштабних і жорстоких звірств, як ті, що їх Росія скоює в Україні.

Вдруге Пауер прибула до Києва 18 липня. Під час візиту вона, зокрема, відвідала один із пошкоджених росіянами будинків у Бучі на Київщині, власники якого вже отримали компенсацію на відновлення за програмою єВідновлення.

Своєю чергою Пауер схвально оцінила єВідновлення та зазначила, що, попри свій великий досвід, раніше не бачила подібних програм.

Теги:
Світ
Україна
США
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