Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Разом із Самантою Пауер, адміністраторкою USAID, та заступницею міністра з відновлення Олександрою Азархіною відвідали один із пошкоджених будинків у Бучі, власники якого вже отримали фінансування на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення. На отримані кошти бучанці зможуть зробити ремонт всередині будинку", - написав він.

Очільник Мінцифри презентував американським партнерам досягнення з відбудови й перші результати єВідновлення. За словами Федорова, це найскладніша послуга з точки зору взаємодії різних держорганів, комісій та банків, але дуже проста для громадян.

"Це не просто заявка в Дії. Команда реалізувала наповнення реєстрів та перевірку інформації, перевірку комісій, налаштувала взаємодію з банками - все, щоби людина могла зручно отримати гроші на ремонт пошкодженого житла. Ми будуємо цифрову державу зі зручними послугами, де все працює прозоро - без схем та корупції. Тож відбудову країни неможливо уявити без послуг у Дії", - написав він.

Станом на зараз українці через Дію оформили 27 461 заяву й вже 1403 сімей отримали виплати на суму майже 115 млн грн.

У Мінцифри нагадали, що вже днями стартує бета-тест другого етапу єВідновлення - компенсації за зруйноване майно.

Федоров подякував американським партнерам USAID/UKAid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" за підтримку.

Що відомо про відвідини Саманти Пауер України

6 жовтня 2022 року до Києва вперше прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Пауер повідомила про свій візит у Твіттер та написала, що "USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну".

Під час візиту України адміністраторка оголосила, що США виділить Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Допомогу буде направлено зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії – Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський обговорив із Пауер план швидкого відновлення України та безпеку на об'єктах громадської інфраструктури. Він зазначив, що головним наголосом у спілкуванні було питання безпеки.

Він також подякував Саманті Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема, для теплопостачання.

Згодом голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, яка має досвід документування воєнних злочинів по всьому світі, наголосила, що ніколи раніше не бачила настільки масштабних і жорстоких звірств, як ті, що їх Росія скоює в Україні.

Саманта Пауер зазначила, що нині важливо надати підтримку Україні в документуванні воєнних злочинів Росії. І розповіла, що програма USAID працює в Україні в напрямку підтримки документацію воєнних злочинів ще після того, як РФ анексувала Крим і значну частину Донбасу.

У понеділок, 18 липня 2023 року, до столиці України вдруге прибула адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку. У Києві її зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Під час візиту до України американка оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом Пауер повідомила, що США виділили Україні 250 млн доларів на створення та розширення альтернативних маршрутів для вивезення зерна з країни. Коментуючи рішення РФ вийти зі "зернової угоди", вона звинуватила Володимира Путіна в тому, що він ухвалив "рішення на життя і смерть", яке зачіпає мільйони найбідніших людей світу.