Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до тестування можна за посиланням, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.

Зареєструйтеся на тестування, якщо ви:

маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;

попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в «Дії»;

єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);

маєте верифікований податковий номер (РНОКПП);

досягли 18 років.

Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. Також у Мінцифри працюють над розширенням єВідновлення для майна "на дуже тимчасово окупованих територіях".



Федоров зазначив, що послугу розробили спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".