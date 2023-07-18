У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло
У вівторок, 18 липня, на порталі "Дія" запустили бета-тестування послуги подачі заяви на отримання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки", - йдеться у повідомленні.
Долучитися до тестування можна за посиланням, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.
Зареєструйтеся на тестування, якщо ви:
- маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;
- попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в «Дії»;
- єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);
- маєте верифікований податковий номер (РНОКПП);
- досягли 18 років.
Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. Також у Мінцифри працюють над розширенням єВідновлення для майна "на дуже тимчасово окупованих територіях".
Федоров зазначив, що послугу розробили спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".
- 15 червня на порталі "Дія" розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів.
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