До Києва приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", - написала вона.

Що відомо про останні відвідини Саманти Пауер України

6 жовтня до Києва вперше прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Пауер повідомила про свій візит у Твіттер та написала, що "USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну".

Під час візиту України адміністраторка оголосила, що США виділить Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Допомогу буде направлено зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії – Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський обговорив із Пауер план швидкого відновлення України та безпеку на об'єктах громадської інфраструктури. Він зазначив, що головним наголосом у спілкуванні було питання безпеки.

Він також подякував Саманті Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема, для теплопостачання.

Згодом голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, яка має досвід документування воєнних злочинів по всьому світі, наголосила, що ніколи раніше не бачила настільки масштабних і жорстоких звірств, як ті, що їх Росія скоює в Україні.

Саманта Павер наголосила, що нині важливо надати підтримку Україні в документуванні воєнних злочинів Росії. І розповіла, що програма USAID працює в Україні в напрямку підтримки документацію воєнних злочинів ще після того, як РФ анексувала Крим і значну частину Донбасу.