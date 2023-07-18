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США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства

18 липня, 2023 вiвторок
17:30
Економіка зерно

США виділили Україні 250 млн доларів на створення та розширення альтернативних маршрутів для вивезення зерна з країни. Втім, це не замінить чорноморські порти

Про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, яка днем раніше прибула до Києва, пише The Guardian.

Коментуючи рішення РФ вийти зі "зернової угоди", Пауер звинуватила Володимира Путіна в тому, що він ухвалив "рішення на життя і смерть", яке зачіпає мільйони найбідніших людей світу.

"Останніми тижнями Росія почала блокувати судам доступ до цього порту, і вчора Путін прийняв необачне та небезпечне рішення припинити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі", — сказала адміністраторка USAID.

Вона сказала, що виправдання Путіним виходу з угоди було сповнене брехні, і це рішення матиме величезний вплив на найменш розвинені країни, включаючи Бангладеш, Афганістан, Судан і Сомалі.

"Путін прийняв рішення про життя і смерть… Володимир Путін, може бути, готовий завдати цього гуманітарного болю невинним, але США – ні", – сказала Пауер.

Вона закликала інші уряди, філантропів і приватний сектор також виділити кошти на підтримку сільського господарства України.

Що відомо про зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні.

Цими вихідними останнє судно залишило порт Одеси в межах чинної "зернової угоди".

17 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про фактичне припинення дії "зернової угоди". Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір обговорити з Путіним продовження "зернової угоди". Натомість президент України Володимир Зеленський запропонував реалізувати "зернову угоду" без участі РФ.

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