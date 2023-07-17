Про це пише CNN.

"Чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Відвантажено понад 33 млн тонн зернових продуктів. Багатьом країнам вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу. Дякуємо всім залученим сторонам. Я вважаю, що (президент РФ Володимир, – ред.) Путін хоче, щоби цей гуманітарний міст тривав", - сказав Ердоган.

"Коли я повернуся з поїздки (йдеться про візит до Нікосії на День миру та свободи 20 липня, - ред.), у мене буде зустріч із Путіним. Ми поговоримо про ці розмови, коли зустрінемося в нашій країні в серпні", - додав він.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні.

Цими вихідними останнє судно залишило порт Одеси в межах чинної "зернової угоди".

17 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков 17 липня заявив про фактичне припинення дії "зернової угоди".