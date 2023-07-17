У Путіна заявили про припинення дії "зернової угоди". В ООН відреагували

Про це пише ТАСС.

"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав раніше президент Російської Федерації, спливає термін 17 липня. На жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що РФ готова повернутися до угоди в разі виконання її умов.

"Зернова угода" зупинилася. Як тільки буде виконано російську частину, російська сторона повернеться негайно до реалізації цієї угоди", - сказав Пєсков.

Він додав, що вихід РФ з угоди не пов'язаний із вибухами на Кримському мосту.

Реакція ООН

За словами представника ООН, офіс ООН у Стамбулі отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вона припиняє участь у "зерновій угоді".

"Генеральний секретар (Антоніу Гутерреш, - ред.) не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу до глобальних ринків продовольчих товарів і добрив як з України, так і з Російської Федерації для збереження глобальної продовольчої безпеки", – сказав цитує представника ООН телеканал CNN.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні.

Цими вихідними останнє судно залишило порт Одеси в межах чинної "зернової угоди".