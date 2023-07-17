У Путіна заявили про припинення дії "зернової угоди". В ООН відреагували
Речник президента Росії Дмитро Пєсков 17 липня заявив про фактичне припинення дії "зернової угоди", яка передбачає експорт українського збіжжя
Про це пише ТАСС.
"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав раніше президент Російської Федерації, спливає термін 17 липня. На жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється", - сказав Пєсков.
Він наголосив, що РФ готова повернутися до угоди в разі виконання її умов.
"Зернова угода" зупинилася. Як тільки буде виконано російську частину, російська сторона повернеться негайно до реалізації цієї угоди", - сказав Пєсков.
Він додав, що вихід РФ з угоди не пов'язаний із вибухами на Кримському мосту.
Реакція ООН
За словами представника ООН, офіс ООН у Стамбулі отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вона припиняє участь у "зерновій угоді".
"Генеральний секретар (Антоніу Гутерреш, - ред.) не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу до глобальних ринків продовольчих товарів і добрив як з України, так і з Російської Федерації для збереження глобальної продовольчої безпеки", – сказав цитує представника ООН телеканал CNN.
Що відомо про "зернову угоду"
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
- перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні.
Цими вихідними останнє судно залишило порт Одеси в межах чинної "зернової угоди".
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