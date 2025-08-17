В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі

Відповідну інформацію проєкт поширив 17 серпня 2025 року.

"На більшості автозаправок у Криму немає 95-го бензину, повідомляють підписники. На тих АЗС, де він є, продають переважно по талонах від підприємств. І ціна значно зросла. Наприклад, на ТЕС – вже по 69.95 рублів за літр", - зазначає "Кримський вітер".

Інші підписники згаданого тг-каналу повідомляють, що у Севастополі бензину А-95 немає у мережі АЗС ATAN. Знайти паливо цієї марки можна лише на невеликих немережевих АЗС за ціною від 72 до 73.90 рублів за літр.

У Сімферополі 95-й також зустрічається на дрібних заправках, ціна нижча ніж у Севастополі, до 71 рубля, наголошують читачі "Кримського вітру".

Аналогічні проблеми також фіксуються на російському Забайкаллі, розповідає DW.