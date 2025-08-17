В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
За даними тг-каналу "Кримський вітер", що висвітлює події в житті окупованого росіянами українського Кримського півострова, жителі АР Крим мають серйозні проблеми з придбанням палива для автомобілів
Відповідну інформацію проєкт поширив 17 серпня 2025 року.
"На більшості автозаправок у Криму немає 95-го бензину, повідомляють підписники. На тих АЗС, де він є, продають переважно по талонах від підприємств. І ціна значно зросла. Наприклад, на ТЕС – вже по 69.95 рублів за літр", - зазначає "Кримський вітер".
Інші підписники згаданого тг-каналу повідомляють, що у Севастополі бензину А-95 немає у мережі АЗС ATAN. Знайти паливо цієї марки можна лише на невеликих немережевих АЗС за ціною від 72 до 73.90 рублів за літр.
У Сімферополі 95-й також зустрічається на дрібних заправках, ціна нижча ніж у Севастополі, до 71 рубля, наголошують читачі "Кримського вітру".
Аналогічні проблеми також фіксуються на російському Забайкаллі, розповідає DW.
- Підконтрольне Росії мінпаливенерго Криму повідомило 16 серпня про те, що причиною відсутності бензину А-95 на півострові є "погодні умови на Керченській поромній переправі".
- Тим часом Сили оборони України не припиняють ударів далекобійними дронами по російським НПЗ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе