В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга Народу" Данило Гетманцев в інтерв’ю телеканалу Новини.LIVE.

Фінансист зазначив, що вже готується законопроєкт про створення реєстру осіб, які свідомо передають свої банківські картки іншим людям. Після потрапляння до такого списку фінансові можливості громадян суттєво обмежать — залишаться лише базові операції.

За словами Гетманцева, після внесення до реєстру людину фактично виключатимуть із фінансової системи — банки не надаватимуть кредити та інші послуги. Законопроєкт планують зареєструвати у Верховній Раді найближчим часом.

Нові норми спрямовані не лише на боротьбу з ухиленням від податків, а й на ліквідацію різних злочинних схем

"Дропів застосовують у схемах із торгівлею наркотиками, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Це серйозна загроза, яку потрібно ліквідувати", — зазначив депутат.

Гетманцев підкреслив, що більшість осіб, які передають свої картки, розуміють ризики, навіть якщо не знають точного призначення операцій. Він закликав українців ніколи не передавати свої банківські картки, адже це може призвести до втрати доступу до фінансових послуг, зокрема пенсійних виплат.

У майбутньому банки зможуть повністю обмежувати фінансову активність таких осіб, навіть після відкриття нових рахунків у різних установах.