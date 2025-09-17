НБУ з жовтня поступово вилучатиме монети номіналом 10 копійок
Національний банк України повідомив, що з 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок будуть поступово вилучатися з готівкового обігу
Про це повідомили на сайті НБУ.
Зазначається, що з жовтня монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з обігу, однак вони все ще залишаються платіжним засобом.
"Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати", - йдеться у повідомленні.
У НБУ пояснили, що поступове вилучення монет по 10 копійок допоможе зменшити фінансове навантаження на державу та учасників готівкового обігу, адже попит на ці монети суттєво знизився. Потрапляючи в банки, монети більше не повертатимуться до обігу, а спрямовуватимуться на утилізацію.
Повідомляється, що наразі в готівковому обігу перебуває 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок, це близько 27% від загальної кількості монет в обігу.
Після 1 жовтня покупці зможуть ними розраховуватися, а продавці — видавати решту. Якщо ж таких монет не буде, сума в чеку заокруглюватиметься відповідно до встановлених правил.
- 27 серпня монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" була відзначена як найбільш натхненна на міжнародній виставці грошей в Оклахома-Сіті, США.
