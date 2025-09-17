Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка НБУ з жовтня поступово вилучатиме монети номіналом 10 копійок

НБУ з жовтня поступово вилучатиме монети номіналом 10 копійок

Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
20:24
Економіка 10 копійок

Національний банк України повідомив, що з 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок будуть поступово вилучатися з готівкового обігу

Зміст

Про це повідомили на сайті НБУ.

Зазначається, що з жовтня монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з обігу, однак вони все ще залишаються платіжним засобом.

"Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"

У НБУ пояснили, що поступове вилучення монет по 10 копійок допоможе зменшити фінансове навантаження на державу та учасників готівкового обігу, адже попит на ці монети суттєво знизився. Потрапляючи в банки, монети більше не повертатимуться до обігу, а спрямовуватимуться на утилізацію.

Повідомляється, що наразі в готівковому обігу перебуває 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок, це близько 27% від загальної кількості монет в обігу.

Після 1 жовтня покупці зможуть ними розраховуватися, а продавці — видавати решту. Якщо ж таких монет не буде, сума в чеку заокруглюватиметься відповідно до встановлених правил.

  • 27 серпня монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" була відзначена як найбільш натхненна на міжнародній виставці грошей в Оклахома-Сіті, США.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
НБУ
Читайте також:
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
горить рязань
Автор Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
Автор Вадим Денисенко
16 вересня, 2025 вiвторок
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
Київ
+13.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.44
    Продаж 49.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
21:49
Ексклюзив
Сергій Таран
"Відголоски майбутніх виборчих кампаній": політолог Таран про заяву Садового щодо прослуховування
21:48
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати і розклад матчів 1-го туру
21:36
Прапор Ізраїлю
В Ізраїлі заявили про завершення розробки лазерної зброї, яка може уражати ракети і безпілотники
21:07
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС, за попередньою інформацією, травмувалася людина
20:58
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російське командування змушує операторів БПЛА збирати збиті дрони, - "Атеш"
20:52
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:46
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Не один раз токсичні питання перекидувались на Раду і це завдавало шкоди обороноздатності, - нардеп Осадчук
20:12
Китай та США
Лідер продемократичної організації в Нью-Йорку визнав провину у шпигунстві на користь Китаю
20:05
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
19:49
Огляд
протести у Великій Британії
Кульмінація напруженого літа: як антиміграційні протести стали викликом для Великої Британії
19:40
Джорджо Армані
Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані
19:39
росія, санкції
Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
19:30
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко
19:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський
19:00
Ексклюзив
українські діти в росії
"Росія нарощує темпи "промивки мізків": юристка про спецтабори, де українських дітей перетворюють на солдатів Путіна
18:58
Юлія Свириденко
Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО
18:43
Володимир Зеленський
Зеленський: план "А" – закінчити війну, план "Б" – 120 млрд для фінансування ще одного року
18:35
військова техніка РФ
У напрямку Бердянська помітили колони військової техніки РФ з новим маркуванням
18:33
Валерій Харчишин
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
18:31
Інтерв’ю
дрон
"Загроза для Польщі стала ще очевиднішою": на навчання операторів безпілотних систем української Dronarium Academy у Варшаві та Кракові уже записались 800 осіб
18:30
застосунок Дія
У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків
18:27
Володимир Зеленський
У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський
18:24
Ексклюзив
російські війська окупанти
РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов
18:05
Ексклюзив
Олексій Кошель
Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди
18:00
Роман Костенко
У ЗСУ відкрили можливість контрактної служби для людей віком від 60 років, - Костенко
17:54
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
Очільниця Європарламенту Мецола виступила у ВР і зустрілася з Зеленським: обговорили 19-й пакет санкцій ЄС
17:46
Валерій Залужний
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
17:30
Огляд
крилата ракета "Фламінго" на заводі Fire Point
Данія проігнорує близько 20 законів задля будівництва заводу компанії-розробниці ракет "Фламінго": що відомо про унікальну ініціативу
17:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна і Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
17:23
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 117 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку
17:14
OPINION
Ми з вами стаємо свідками небезпечної спроби популістів перетворитися на автократів
17:10
США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, - Свириденко
17:06
OPINION
Розстріляний за переконання: історія ОУНівця з Луганська - чому Максим Бернацький має бути реабілітований
17:00
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ЄС має діяти жорсткіше, щоб Путін сів за стіл переговорів, - нардепка Геращенко
16:59
Андрій Парубій
Керівництво "Слуги Народу" не підтримало запит щодо надання Андрію Парубію звання Героя України, - Ар'єв
16:51
Прапор Польщі
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
16:35
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС
16:30
Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
Прапор США
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV