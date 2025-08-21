НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
Нацбанк у межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. На них додали напис "Слава Україні!"
Про це повідомила пресслужба регулятора.
