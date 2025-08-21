НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"

В іншому ці банкноти повністю відповідають дизайну та захисту зразка 2018 року.

Нові купюри будуть надходити до банків і СІТ-компаній для заміни зношених і пошкоджених, а також для видачі клієнтам. Спеціально обмінювати старі банкноти не потрібно — вони й надалі залишаються чинним платіжним засобом на рівні з новими.

Це продовження серії оновлень: торік із таким гаслом випустили купюри 500, 1000 і 50 гривень, а в наступні роки планують оновити банкноти номіналом 100 та 200 гривень.